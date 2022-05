Biniam Girmay vijfde in Napels: “Iedereen keek naar Mathieu en mij”

Biniam Girmay zorgde in de achtste etappe van de Giro d’Italia voor een nieuw mooi resultaat voor Intermarché-Wanty-Gobert. Na een dag in de lange ontsnapping kwam de jonge Eritrese renner als vijfde over de streep.

Girmay was tevreden met zijn optreden, vertelde hij na afloop van de achtste etappe rond Napels. “Het was ongelooflijk. Van de start tot de finish, de hele dag reden we voorop volgas. Een grote ronde als deze is crazy. Gisteren was het zwaar, maar vandaag was het nog veel zwaarder. Ik ben echter blij met hoe ik het heb gedaan.”

Uiteindelijk miste de Eritreeër echter de beslissende aanval, waaruit winnaar Thomas De Gendt voortkwam – ook al kwam hij in de slotfase samen met Mathieu van der Poel nog heel dichtbij. “Iedereen keek naar Mathieu en mij. Het was onmogelijk om zelf koers te maken. Het was zwaar, maar ik ben blij met mijn optreden vandaag.”

Ook in de strijd om de puntentrui deed Girmay goede zaken. Hij pakte onderweg 26 punten en liep daarmee fors in op leider Arnaud Démare. Zijn achterstand bedraagt op dit moment 27 punten. “Vandaag pakte ik wat punten, wat een goede uitgangspositie biedt voor de komende dagen. Er komen nog veel meer kansen aan, dus we gaan het zien.”

