‘Mathieu van der Poel gebruikt de Tour om top te zijn op het WK’

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen stonden maandag de pers te woord in het hotel van Alpecin-Deceuninck. De twee mannen spraken over het succes in de eerste week én over wat er nog moet komen in de Tour. Van der Poel, die beredeneerd koerst, maakte ook zijn ambitie voor het WK. Dat en meer hoor en zie je in de WielerFlits Update.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine

“Het is duidelijk dat Van der Poel zijn pijlen heeft gericht op het WK. Dat zei hij vandaag ook zelf. Hij zit heel duidelijk met het wereldkampioenschap in Glasgow in zijn achterhoofd. Daarom cijfert hij zich nu ook weg voor Philipsen“, legt Maxim uit. Zeger vult aan: “Van der Poel heeft ook aangegeven dat hij rekening houdt met nul ritzeges in deze Tour. Zijn Tour zou dan, door het succes van de ploeg, nog steeds geslaagd zijn.”

“Door zo beredeneerd te koersen in de Ronde van Frankrijk, kan Van der Poel gestaag naar zijn topvorm toegroeien. Waar hij in het verleden nog met zijn krachten smeet, doet hij dat nu niet. Van der Poel lijkt de Tour op die manier te gebruiken om met frisse benen en met een goede vorm aan de start te staan van het WK”, besluit Zeger.

Daarnaast hebben de mannen het over Philipsen, die in week een van de Ronde van Frankrijk drie keer wist te zegevieren. De Belgische sprinter sprak over de kritiek die hij kreeg na afloop van die sprints en maakte vooral duidelijk dat hij dat achter zich kan laten.

Mathieu van der Poel verklaart minder prominente rol in de Tour: "WK zit in mijn achterhoofd"

Bespreken Maxim en Zeger de rit van dinsdag. Dan rijdt het peloton van Vulcania naar Issoire. Onderweg krijgen de renners heel wat klimmetjes voorgeschoteld, maar deze zijn niet al te zwaar. Zien we Van der Poel met andere woorden in de aanval? En wat doet Wout van Aert? De mannen geven vanuit de aankomstplaats in Issoire hun visie.