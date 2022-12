Australische rechter vernietigt vonnis over Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is in hoger beroep vrijgesproken van zijn aanvaring met twee tienermeisjes in zijn hotel de nacht voorafgaand aan het WK wielrennen op de weg in Australië. De 27-jarige Nederlander moest twee boetes tot 1500 Australische dollars betalen en mocht drie jaar lang het land niet in, maar die straffen zijn nu in hoger beroep van tafel geveegd.

De rechter die dinsdag in Sydney het vonnis vernietigde, noemde het gedrag van de twee meisjes “irritant en invasief”, noteert The Daily Telegraph. Hoewel de acties van Van der Poel als ‘storend’ werden ervaren, was en sprake van een “significant niveau van provocatie”. Ook had de rechter het over “dwaas gedrag van kinderen waar geen toezicht op werd gehouden”.

Verder stelde hij dat Van der Poel indirect al een forse straf had gekregen. Hij bedoelde daarmee dat Van der Poel zich al snel terug moest trekken uit de wegwedstrijd in Wollongong na een slapeloze nacht en het feit dat de Nederlander volop in de publiciteit stond na de gebeurtenis.

Reactie advocaat Van der Poel

Dhr. Bowe, de advocaat van Van der Poel, had eerder gesteld dat het incident voor “exceptionele vernedering en schaamte” bij zijn cliënt had gezorgd. De twee meisjes, zo ging Bowe door, waren Van der Poel bewust aan het tergen door op zijn deur te kloppen en dan weg te rennen. Van der Poel “viel in de val”, aldus zijn advocaat. In zijn pleidooi zei Bowe ook dat Van der Poel tijdens zijn wielercarrière problemen zou krijgen met internationale reizen, als het vonnis niet vernietigd zou worden.

Nadat dit wel gebeurde, vertelde Bowe aan NCA NewsWire dat hij nog niet met Van der Poel had gesproken, maar dat hij verwachtte dat deze “heel, heel blij” zou zijn. “Hij hoefde niet veroordeeld te worden, hij is een toegewijd sportman en wielrenner. Het is heel belangrijk dat deze veroordeling verworpen zijn.” Van der Poel werd wel veroordeeld tot een voorwaardelijke invrijheidstelling, meldt ABC. Deze heeft een loopduur van twaalf maanden. Daarnaast moet Van der Poel altijd voor de rechtbank verschijnen als hij wordt opgeroepen.