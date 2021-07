Mathieu van der Poel gaat via WK mountainbike naar WK op de weg

Wie denkt dat Mathieu van der Poel lang in zak en as zat na zijn val gisteren tijdens de olympische mountainbike-wedstrijd, heeft het mis. De 26-jarige Nederlander kijkt alweer vooruit en heeft een nieuwe stip op de horizon gezet: het WK mountainbiken in Val di Sole op 29 augustus. “Het zou mooi zijn als Mathieu dit jaar nog een mooi mountainbike-resultaat kan neerzetten”, vertelt Gerben de Knegt aan WielerFlits.

De Nederlandse mountainbike-selectie reist vannacht om 01.00 uur Nederlandse tijd terug naar eigen land. Ze komen morgenmiddag om 15.00 uur aan op Schiphol, incluis Van der Poel. Na een paar dagen rusten is het zijn plan om terug op hoogtestage te gaan, vertelde zijn vader Adrie gisteren in een interview. MVDP richt zich nu op het WK mountainbiken in het Italiaanse Val di Sole, eind augustus. Daar wacht een zwaar klimparcours, waar hij overigens al eens een Wereldbeker won.

Bij diens ploeg Alpecin-Fenix zijn ze er nog niet helemaal over uit hoe zijn programma eruit ziet, maar bondscoach Gerben de Knegt bevestigt in ieder geval dat de Nederlander het WK MTB graag zou rijden. “Nadat hij maandag terugkwam uit het ziekenhuis, hebben we elkaar uitgebreid gesproken. Hij zei meteen dat hij het WK wilde doen. Daar hadden we het eerder deze week ook al over gehad. Toen was het nog enigszins onzeker, maar hij gaf nu aan het graag te willen doen.”

Definitief is zijn selectie nog niet, benadrukt De Knegt. “Maar het zou wel heel tof zijn. Ik proefde meteen dat hij vond dat hij iets had recht te zetten. Maar het is ook goed voor de UCI-punten, die heeft Mathieu wel echt nodig. Hij mist er nu een hoop en als hij het WK laat schieten, mag hij volgend jaar niet starten in de shortraces en krijg je dat weer. Het is niet dat hij ieder jaar tien wedstrijden rijdt, de UCI-punten zijn welkom voor zijn plaats op de ranking. En in potentie kan hij daar zeker winnen.”

WK en Parijs-Roubaix

Van der Poel reed het WK mountainbike één keer eerder. In 2018 werd hij in Lenzerheide derde achter de Zwitser Nino Schurter en de Italiaan Gerhard Kerschbaumer. “Momenteel bekijken we hoe we het programma daaromheen gaan vullen”, laat zijn ploeg ons weten. Wat vaststaat is dat hij eind september een gooi doet naar de wereldtitel op de weg in het Belgische Leuven en een week later in de Helleklassieker Parijs-Roubaix voor de overwinningskassei op de schoorsteenmantel gaat.