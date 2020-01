Mathieu van der Poel: “Er komt nog heel veel moois aan” woensdag 1 januari 2020 om 16:31

Mathieu van der Poel zette vandaag in Baal zijn zegereeks in het veld voort. Met de namen van zijn nieuwe sponsoren Alpecin en Fenix op zijn regenboogtrui, reed hij soeverein naar zijn eerste overwinning van 2020.

“Ik ben tevreden met het gevoel vandaag. Het ging goed. Het is hier altijd een lastige omloop, maar ik reed een goede wedstrijd”, vertelde hij na afloop in het flashinterview.

Met zijn overwinning stonden de nieuwe sponsoren van zijn ploeg direct in de schijnwerpers. “Het is motiverend om de nieuwe sponsoren gelijk een beetje in de kijker te zetten. Het is een beetje een cliché, maar zonder sponsoren zouden wij nergens zijn. Uiteindelijk draait onze sport om dergelijke bedrijven. Voor ons is het belangrijk dat we dankzij hen dit voorjaar kunnen bevestigen. Er zal al iets meer naar ons gekeken gaan worden. Daarom hadden we iets meer budget nodig om grotere namen aan te trekken”, analyseert hij.

Van der Poel heeft een zeer succesvol 2019 achter de rug. Met een nieuwe zege is hij het nieuwe kalenderjaar direct goed begonnen. “Een goed begin is alles. Maar ik besef ook wel dat vorig jaar redelijk uniek was. Er komt nog heel veel moois aan. We gaan ons best doen om er opnieuw een mooi jaar van te maken.”