‘Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar kunnen blok vormen tegen Jumbo-Visma’

Het Vlaamse voorjaar is begonnen met een ware demonstratie van Jumbo-Visma. In Omloop het Nieuwsblad (Dylan van Baarle) en Kuurne-Brussel-Kuurne (Tiesj Benoot) pakten ze de overwinning. Wat opviel was het klassenverschil ten opzichte van de concurrentie.

Verslaggevers Maxim Horssels en Raymond Kerckhoffs waren afgelopen weekend ter plekke en analyseren wat zij zagen. In beide wedstrijden opende het Nederlandse WorldTeam al heel vroeg de koers. Hoe kunnen de andere ploegen zich wapenen tegen deze offensieve koersstijl van Jumbo-Visma? Die vraag staat centraal in deze aflevering van de WielerFlits Podcast.

De les van het Openingsweekend is dat Jumbo-Visma op honderd kilometer van de finish in staat is het peloton enorm uit te dunnen en zo een overtalsituatie te creëren. Dat zou betekenen dat het meesturen van betere renners in de vroege vlucht nog belangrijker is.

“UAE Emirates, met Tadej Pogačar en Tim Wellens, kunnen zich in de finales van de klassiekers fixeren op een Van Baarle en op een Wout van Aert. Die durven dat gevecht aan”, stelt Kerckhoffs. “In de finales gaat het toch tussen de grote kampioenen. Pogačar en Van der Poel zijn goede vrienden en kunnen samen een blok vormen tegen Jumbo-Visma.”

Jonas Vingegaard

In het tweede deel van deze aflevering gaan we het hebben over Jonas Vingegaard en kijken we ook met een schuin oog vooruit naar Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Dat doen we met verslaggever Nick Doup, die afgelopen week naar Spanje reisde en daar getuige was van alweer een demonstratie van Jumbo-Visma. Ditmaal van Tourwinnaar Jonas Vingegaard in de nieuwe wedstrijd O Gran Camiño.

