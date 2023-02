Deze verhalen lees je in de nieuwe voorjaars-editie van RIDE

Ride

Op vrijdag 10 maart verschijnt de nieuwe RIDE. Met de introductie van een nieuw voorjaarsnummer gaan we met RIDE Magazine alweer ons derde seizoen in. In de afgelopen twee jaar hebben we onze liefde voor de wielersport kunnen delen met duizenden wielerfans met wie we de passie voor de mooiste sport op aarde kunnen delen. Ook in de nieuwe RIDE vindt je weer een heerlijke mix van profsport, het nieuwste materiaal en de mooiste bestemmingen om zelf te gaan fietsen.



(klik op het plaatje voor een grotere versie)

In de nieuwe RIDE lees je een groot interview met Tourwinnaar Jonas Vingegaard. In een reportage van maar liefst tien pagina’s spreekt hij uitgebreid over hoe de Tourzege zijn leven veranderde, kijkt hij terug op de memorabele rit over de Col du Granon, spreekt hij zich uit over zijn grote rivaal voor het geel Tadej Pogacar en vertelt wat volgens hem de sleuteletappes in de komende Tour de France zullen zijn. “Hoe vaker ik naar het parcours kijk, hoe meer ik ontdek dat de Tour van 2023 me heel goed ligt,” aldus de Deen.

Samen met Annemiek van Vleuten blikken we vooruit op haar laatste seizoen als profrenner, met schitterende foto’s van haar trainingsstage in Colombia. In haar laatste seizoen denkt ze niet aan afbouwen. De lat ligt zelf nóg hoger. Naast routinier Van Vleuten zetten we ook een nieuwkomer in de spotlight. Zo blikken we met neo-prof Thibau Nys en zijn vader Sven in een dubbelinterview uitgebreid vooruit op zijn eerste jaar bij de profs.

Met Tom Pidcock portretteren we een van de renners die dit voorjaar tot de smaakmakers moet gaan behoren. Mike Teunissen komt aan het woord in onze rubriek De Renner, waarin we op zoek gaan naar de persoon achter de atleet. De ambitieuze Floortje Mackaij vertelt over haar overstap naar het Spaanse Movistar. Naast veel verhalen over het heden en de toekomst komt in de nieuwe RIDE ook het verleden aan bod. In onze retro-rubriek spreken we met Adrie van der Poel over een van de belangrijkste overwinningen uit zijn loopbaan.

Materiaal-liefhebbers kunnen bovendien hun hart ophalen. De Canyon Aeroad CFR van Team Movistar wordt uitgebreid besproken, net als de gloednieuwe Cannondale, de Trek Boone van Thibau Nys, de Van Nicholas Zephyr en de Koga Kinsei waar onze oranjehelden volgend jaar hopelijk weer de nodige gouden medailles mee gaan veroveren.

Daarnaast nemen we je weer mee naar de mooiste fietsbestemmingen met verhalen over Mallorca, Trentino, Anzère, die Bucklige Welt en de veelzijdigheid van het Zwitserse kanton Vaud. Onze redacteur Ties bracht een bezoek aan Oman en was onder de indruk van de bijzondere cultuur. In de nieuwe RIDE deelt hij zijn verhaal. Fiets je liever dichter bij huis? In deze editie besteden we ook de nodige aandacht aan de mooiste routes in Zuid-Limburg.

Zoals je van ons mag verwachten keren ook onze vaste rubrieken weer terug. In onze uitgebreide ploeggids staat alles wat je moet weten over zowel de mannen- en vrouwenteams. Onze vaste columnist Robert Gesink vertelt over het omgaan met tegenslagen en zijn teambaas Richard Plugge bespreekt de veiligheid in het profpeloton. Thomas De Gendt schrijf in zijn column wat de nieuwe status van zijn ploeg Lotto-Dstiny voor hem betekent.

Kortom, de nieuwe RIDE staat weer bomvol verhalen voor echter wielerliefhebbers. Onze 180 pagina’s dikke voorjaarseditie is vanaf vrijdag 10 maart verkrijgbaar. Wanneer je hem nu online bestelt, betalen wij de verzendkosten. Of neem een abonnement en ontvang een heel jaar RIDE met 20% korting.