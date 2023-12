zondag 24 december 2023 om 15:23

Mathieu van der Poel en Sven Nys wonnen sinds 2000 de meeste kerstcrossen

Het is een jaarlijks terugkerende traditie in het veldrijden, de cross op 26 december. Met recht mag dat een Kerstcross genoemd worden. Jarenlang trok het veldritcircus daags van 25 december richting Heusden-Zolder, maar dat is niet altijd het geval geweest. En de vraag is: wie won het vaakst op 26 december? Als we de cijfers vanaf 2000 erbij pakken, steekt een iemand er ver bovenuit.

Mathieu van der Poel is namelijk met zes overwinningen op 26 december de meest succesvolle crosser op deze – voor Nederlanders – Tweede Kerstdag. In 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2022 was het raak voor MVDP, waarvan vijf keer op het Formule 1-circuit van Heusden-Zolder. Afgelopen jaar was hij ook trefzeker, toen was Gavere de gastheer van de Kerstcross.

Sven Nys mocht vier keer juichen op 26 december. Voor zijn laatste zege op deze datum moeten we al meer dan tien jaar terug, naar 2012 in Heusden-Zolder. Ook in 2007, 2005 en 2003 won hij de toenmalige veldrit van Hofstade. Mario De Clercq was in de jaren na de eeuwwisseling vaak succesvol op de dag na Kerst; hij won drie keer op die datum.

Wout van Aert (twee keer), Lars van der Haar (twee keer), Kevin Pauwels (twee keer), Erwin Vervecken (twee keer) vinden we ook terug als oud-winnaars op 26 december, net als Richard Groenendaal, Thijs Al en Lars Boom. Zij wonnen allemaal een keer op deze Kerstdag.

Wie won de laatste jaren op de Kerstcross op 26 december?

2023: Wordt vervolgd… (Wereldbeker Gavere)

2022: Mathieu van der Poel (Wereldbeker Gavere)

2021: Wout van Aert (Wereldbeker Dendermonde)

2020: Mathieu van der Poel (Superprestige Heusden-Zolder)

2019: Mathieu van der Poel (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2018: Mathieu van der Poel (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2017: Mathieu van der Poel (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2016: Wout van Aert (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2015: Mathieu van der Poel (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2014: Lars van der Haar (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2013: Lars van der Haar (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2012: Sven Nys (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2011: Kevin Pauwels (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2010: Lars Boom (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2009: Kevin Pauwels (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2008: Thijs Al (Wereldbeker Heusden-Zolder)

2007: Sven Nys (Wereldbeker Hofstade)

2006: Erwin Vervecken (Wereldbeker Hofstade)

2005: Sven Nys (Wereldbeker Hofstade)

2004: Erwin Vervecken (Superprestige Diegem)

2003: Sven Nys (Kersttrofee Hofstade) en Mario De Clercq (GP Montferland Zeddam)

2002: Richard Groenendaal (Kersttrofee Hofstade)

2001: Mario De Clercq (Cyclocross Hofstade)

2000: Mario De Clercq (GP Mario De Clercq Wortegem-Petegem) – Op 25 december, er was toen geen Belgische cross op 26 december