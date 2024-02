dinsdag 20 februari 2024 om 16:47

Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel weer samen op pad in Spanje

Het is geen geheim dat Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel het goed met elkaar kunnen vinden. De twee kampioenen trainen de laatste tijd steeds vaker met elkaar en vaste trainingsmakker Freddy Ovett. Dat was vandaag ook het geval.

Na zijn succesvolle Portugese seizoensstart – met winst in de Figueira Champions Classic en Volta ao Algarve – vertoeft Evenepoel momenteel weer in Spanje. De Belg werkt in de Spaanse zon verder aan zijn conditie en besloot dinsdag weer eens samen te fietsen met Mathieu van der Poel. De huidige wereldkampioen is – na een korte skivakantie – inmiddels ook weer volop aan het trainen voor zijn eerste wegkoersen van 2024.

Evenepoel reed vandaag een kleine honderd kilometer, zo valt er te lezen op de populaire trainingsapp Strava. Het is niet bekend hoelang Van der Poel op de fiets zat. De Nederlander plaatst zijn trainingsfiles al een tijdje niet meer op Strava.

Evenepoel werkt de komende week toe naar Parijs-Nice (3-10 maart), waar hij voor het eerst zijn opwachting zal maken en de degens zal kruisen met Primoz Roglic. Waar Van der Poel voor het eerst een rugnummer zal opspelden, is nog altijd niet bekend.

Goede band

Waarom het zo goed klikt tussen Van der Poel en Evenepoel, durft de kopman van Alpecin-Deceuninck niet te zeggen. “Goeie vraag, het is niet dat we veel dezelfde interesses hebben. Hij crost niet”, lacht Van der Poel. “Remco krijgt, zeker in België, nog veel meer mediabelangstelling dan ik. En niet altijd in positieve zin.”

“We maken veel plezier op de fiets. Misschien helpt het dat we geen rechtstreekse concurrenten zijn. We hebben al afgesproken dat ik de Ronde van Vlaanderen eens een jaartje zal overslaan als hij zijn kans wil wagen. Op voorwaarde dat hij dan Luik-Bastenaken-Luik skipt”, vertelde hij al lachend in gesprek met HUMO.