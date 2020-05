Fabio Jakobsen duelleert in virtueel Giro-toernooi woensdag 13 mei 2020 om 16:36

De Giro-organisatie heeft een nieuw virtueel wielertoernooi in het leven geroepen. Daarin gaan zestien profrenners de strijd aan in klim- en sprintduels. Onder meer Nederlands kampioen Fabio Jakobsen, Vincenzo Nibali en wereldkampioen Mads Pedersen zegden hun deelname al toe.

RCS Sport is de initiatiefnemer van het virtuele toernooi, in samenwerking met trainingsplatform BKOOL. Acht klimmers en acht sprinters nemen het tegen elkaar op in een knock-outcompetitie om uit te maken wie virtueel de sterkste is in hun specialisme. De klimwedstrijden worden gehouden op de Stelvio, terwijl het platteland van Toscane het terrein van de sprintduels is.

Nu het wielerseizoen stilligt vanwege het coronavirus, zoekt RCS Sport naar nieuwe manieren om wielerwedstrijden te organiseren. Zo werden de Milaan-San Remo Virtual Experience en de Giro d’Italia Virtual al bedacht. “De volgende stap was het bedenken van een uniek, innovatief en boeiend format, The Challenge of Stars“, licht RCS Sport-preses Paolo Bellino toe.

De wedstrijden worden gehouden in het weekend van 23 en 24 mei en zijn zowel online, via social media als op televisie rechtstreeks te volgen.

Deelnemers klimwedstrijd

Rafał Majka (BORA-hansgrohe)

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Warren Barguil (Arkéa-Samsic)

Jakob Fuglsang (Astana)

Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

Simon Geschke (CCC)

+ nog te bepalen achtste renner

Deelnemers sprintwedstrijd

Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe)

Mads Pedersen (Trek-Segafredo)

Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic)

Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step)

Caleb Ewan (Lotto Soudal)

Matteo Trentin (CCC)

+ nog te bepalen zevende en achtste renner

#SaveTheDate 23-24/05/2020

The best Pros are going to compete in #TheChallengeofStars, the 1st virtual tournament in partnership with @BkoolSport.

8 climbers + 8 sprinters will face off in knockout challenges to reveal who is the strongest in their categories. #StayTuned pic.twitter.com/znCjlhxolP — The Challenge of Stars (@stars_challenge) May 12, 2020