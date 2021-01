Mathieu van der Poel en Brand presteerden het best in de kerstperiode

De afgelopen twee weken volgden de veldritten elkaar in sneltreinvaart op. Van Namen tot aan de wedstrijd in Hulst stonden niet minder dan negen crossen op het programma. WielerFlits zette de omlopen onder elkaar om te bepalen wie het best presteerden in de kerstperiode.

Om tot een verantwoorde uitkomst te komen, hanteren we de volgende puntenverdeling. De drie wedstrijden om de Wereldbeker, in Namen, Dendermonde en Hulst, wegen het zwaarst (10 punten voor de winnaar, 9 punten voor de nummer twee, enz.), in de klassementscrossen van Herentals, Heusden-Zolder en Baal krijgen de eerste vijf renners punten (5 punten voor de winnaar, 4 punten voor de nummer twee, enz.) en in de crossen van Essen, Bredene en Gullegem enkel de eerste drie renners.

Bij de mannen blijkt Mathieu van der Poel het best te hebben gepresteerd in de kerstperiode. De huidige wereldkampioen won zeven van de negen crossen; in Dendermonde en Herentals stond Wout van Aert dan weer op het hoogste treetje van het podium. De Jumbo-Vismarenner was de op een na beste in de kerstperiode, ondanks dat hij de losse crossen van Essen, Bredene en Gullegem aan zich voorbij liet gaan. Michael Vanthourenhout, die in Herentals en Bredene naar het podium reed, vinden we terug op de derde positie.

De beste renners in de kerstperiode 2020-2021

1. Mathieu van der Poel – 52 punten

2. Wout van Aert – 41 punten

3. Michael Vanthourenhout – 27 punten

4. Tom Pidcock – 22 punten

4. Toon Aerts – 22 punten

Bij de vrouwen kleuren de bovenste drie posities rood-wit-blauw, met Lucinda Brand bovenaan. In de kerstperiode zegevierde de Rotterdamse in Namen, Dendermonde en Heusden-Zolder en werd in de andere drie klassementscrossen, in Hulst, Herentals en Baal, tweede. Op de tweede plaats treffen we Ceylin del Carmen Alvarado, winnares in Herentals en Baal, aan, vóór Denise Betsema. Clara Honsinger, die goed scoorde in de Wereldbekers van Namen en Dendermonde, en Blanka Kata Vas, de winnares in Bredene en Gullegem, maken de top vijf compleet.

De beste rensters in de kerstperiode 2020-2021

1. Lucinda Brand – 42 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 37 punten

3. Denise Betsema – 29 punten

4. Clara Honsinger – 25 punten

5. Blanka Kata Vas – 19 punten