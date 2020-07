Mathieu van der Poel eindigt hoogtestage met recordtijd op Col du Petit Saint-Bernard

Mathieu van der Poel heeft de hoogtestage met zijn Alpecin-Fenix-ploeggenoten op La Plagne in stijl afgesloten. Tijdens de laatste trainingsrit vestigde de Nederlander een nieuwe recordtijd op Col du Petit Saint-Bernard, blijkt uit gegevens van Strava.

De Kleine Sint-Bernhardpas, zoals de klim in het Nederlands heet, op de grens tussen Frankrijk en Italië is een klim van maar liefst 27 kilometer aan gemiddeld 4%. Van der Poel reed naar de top van de klim in 59 minuten en 50 seconden. Het leverde hem een fameuze KOM (King of the Mountain) op.

Ploeggenoten Floris De Tier, Gianni Vermeersch en Kristian Sbaragli konden het tempo van de 25-jarige renner niet volgen. Alleen klimmer Louis Vervaeke kon de kopman van de ploeg tot de top bijbenen.

Wout van Aert

De slotrit van de hoogtestage werd uiteindelijk een training van 123,67 kilometer met iets meer dan 3.000 hoogtemeters. Onderweg kwam Van der Poel ook nog een oude bekende tegen. Tijdens de beklimming van de Col du Petit Saint-Bernard werd hij tegemoet gereden door Wout van Aert en zijn collega’s uit de Tour-selectie van Jumbo-Visma.

Small world. @mathieuvdpoel crossing paths with @WoutvanAert in the Alps. At least accoring to strava flyby. Van der Poel on his way to his succesful KOM attack of the Col de petit St Bernardhttps://t.co/0DV5TbUrCm pic.twitter.com/WPEZ6CvoTz

— Velofacts (@velofacts) July 20, 2020