dinsdag 19 maart 2024 om 09:14

Mathieu van der Poel een van de acht renners met megacontract tot eind 2028

Mathieu van der Poel heeft een contract getekend dat hem tot tenminste eind 2028 verbindt aan Alpecin-Deceuninck. Daarmee komt de Nederlander in een uniek rijtje. Slechts zeven andere wielrenners hebben zo’n lange overeenkomst met een WorldTeam.

In het lijstje van renners die tot eind 2028 onder contract staan bij hetzelfde WorldTeam, zien we vooral veel heel jonge renners. De 17-jarige Kasper Borremans (Bahrain Victorious), Wil Holmes (18, Jayco AlUla) en Albert Withen Philipsen (17, Lidl-Trek) rijden momenteel zelfs nog bij de junioren. Jan Christen (19) en Juan Ayuso (UAE Emirates) zijn uiteraard al wel actief in de WorldTour, bij UAE Emirates.

Derek Gee (26, Israel-Premier Tech) en Jonas Vingegaard (27, Visma | Lease a Bike) waren tot nog toe dan weer de ‘oudjes’ in het rijtje, maar nu is Mathieu van der Poel de nieuwe nestor van het gezelschap.

De lijst met renners die tot eind 2027 een contract hebben bij een WorldTeam, is wat langer. We zien hier onder anderen Tadej Pogacar (UAE Emirates), Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) en Sepp Kuss (Visma | Lease a Bike).