Mathieu van der Poel duikt komend weekend al het veld in

De organisatie van de X2O Trofee van Herentals kan op zaterdag 16 december uitpakken met de aanwezigheid van Mathieu van der Poel. De regerende wereldkampioen in het veld zou eigenlijk in Mol (22 december) beginnen aan zijn crossseizoen, maar keert een week vroeger dan gepland terug in koers.

De organisatie achter de X2O Badkamers Trofee heeft in een perscommuniqué de deelname van Mathieu van der Poel aangekondigd. Normaal was het nog twee weken wachten op de (veldrit)rentree van de vijfvoudig wereldkampioen veldrijden, maar de Nederlander van Alpecin-Deceuninck heeft zich bedacht en zal nu dus een week eerder een rugnummer opspelden.

“Ik heb goed getraind in Spanje en voel mij klaar om al in Herentals te starten”, zegt Van der Poel in een eerste reactie via de kanalen van Alpecin-Deceuninck. “Een extra uur crossen voor de drukke kerstperiode kan alleen maar positief uitpakken.”

Een eerste duel met Pidcock

Van der Poel zal op zaterdag 16 december nog niet de degens kruisen met zijn grote rivaal Wout van Aert, maar wel met Tom Pidcock. De Brit van INEOS Grenadiers begint ook in Herentals aan zijn crosscampagne. Het eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert volgt een week later in de zandcross van Mol. Een dag later, op zondag 23 december, volgt in de Wereldbeker van Antwerpen de eerste driestrijd tussen Van der Poel, Van Aert en Pidcock.

Van der Poel zal deze winter in totaal veertien veldritten afwerken. De 28-jarige renner werkt in de komende weken en maanden volledig toe naar het WK veldrijden in het Tsjechische Tábor (4 februari), in de hoop daar zijn zesde veldritwereldtitel bij de profs te veroveren.

