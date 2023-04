Mathieu van der Poel dolt met Tadej Pogacar: “Blijf alsjeblieft bij de grote rondes”

Hoewel concurrenten, kunnen Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar het uitstekend met elkaar vinden. Dat bleek ook daags na het duel tussen de twee in de Ronde van Vlaanderen. Nadat Pogacar zijn respect voor Van der Poel had laten blijken op Instagram, reageerde de Nederlander met een dolletje.

“Blijf alsjeblieft bij de grote rondes”, schreef Van der Poel met een lach onder de opmerking van Pogacar. Laatstgenoemde had in de Ronde van Vlaanderen 2022 nog genoegen moeten nemen met een vierde plaats, achter de destijds zegevierende Van der Poel, maar wist MVDP deze zondag te kraken op de Oude Kwaremont. Pogacar reed vervolgens solo naar de streep in Oudenaarde, waar Van der Poel als tweede aankwam.