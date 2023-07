Mathieu van der Poel doet niet mee voor ritzege in Bilbao: “Had niet mijn beste dag”

Video

Voor de start van de openingsrit van de Tour de France zei Mathieu van der Poel al dat het erom ging spannen of hij mee kon strijden om de ritzege in Bilbao. Uiteindelijk bleek hij tekort te komen: hij kwam als 37ste plaats over de streep. “Ik kon niet mee op een zeker moment, ik had niet mijn beste dag”, zei MVDP na afloop tegen de NOS. Later verscheen hij ook nog voor de camera van WielerFlits.

Van der Poel kon de besten niet volgen op de Côte de Pike (2,2 km aan 9,9%), de ultieme scherprechter op de eerste dag. “Normaal gezien moet ik daar altijd mee over geraken. Het was niet slecht, maar zoals ik al dacht: ik moest echt een hele goede dag hebben om mee te zijn. Ik reed niet zoals ik had gehoopt op die laatste klim. Ik had op de klim ervoor al gevoeld dat ik niet echt mijn beste benen had. Het is een parcours dat niet liegt, op naar de volgende.”

‘De klim ervoor’ was de Côte de Vivero (4,3 km aan 6,9%). Was het bij Van der Poel in zijn hoofd gaan zitten dat hij zich daar niet top voelde? “Uiteraard is dat niet echt een goed voorteken, maar je probeert het nog en hoopt op een koerssituatie. Op zich kwam ik nog niet zo heel slecht die laatste klim over, maar net wat te ver om mee te zien.”

Ondanks dat hij niet het gehoopte resultaat behaalde, was Van der Poel blij met het verdere verloop van de rit. “Het was minder nerveus dan ik had verwacht. Ik heb al stressvollere eerste dagen gehad in de Tour, dus in dat opzicht was het vrij oké. Het waren veilige, brede banen. Het was al met al niet slecht.”

