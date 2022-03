Mathieu van der Poel: “Dit is de manier waarop ik graag koers”

Mathieu van der Poel boekte in de vierde etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali zijn eerste overwinning van het seizoen. De kopman van Alpecin-Fenix deed dat op geheel eigen wijze: nadat hij zestig kilometer in de aanval had gereden en op tien kilometer van de streep was teruggepakt, won hij in Montecatini Terme de massasprint.

“Eerlijk gezegd verwachtte ik het eigenlijk niet meer”, vertelde Van der Poel na afloop. “Ik had een groot gat na de afdaling van de lange klim en vervolgens kwam ik bij de kopgroep. Het was een mooie voorsprong, maar ze reden het dicht. Daarna richtte ik me op de sprint. Ik probeerde wat te herstellen en ik voelde dat ik nog altijd de benen had om een goede sprint te rijden.”

De allrounder had zich geamuseerd, vertelde hij verder. “Ik voelde me goed vandaag en heb me vermaakt. Dit is de manier waarop ik graag koers. Of ik nooit opgeef? Nee, althans, dat probeer ik. Hoe het morgen gaat, weet ik niet. Het is afwachten hoe ik me dan voel na deze inspanning”, zei hij tot slot.