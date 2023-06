Mathieu van der Poel: “Dit geeft vertrouwen voor de Tour”

Mathieu van der Poel pakte vandaag serieus uit in de Baloise Belgium Tour. De Nederlander ging solo op 36,5 kilometer van de streep, en viel nooit stil. “Het was nochtans niet de bedoeling al zo snel alleen te zitten”, aldus Van der Poel in het flashinterview. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Het ging de hele dag snel, waardoor iedereen in de finale op zijn limiet zat. Het werd moeilijker en moeilijker om de koers te controleren, dus besloot ik zelf aan te vallen. Het was jammer genoeg een heel ondankbaar terrein om alleen te rijden, want het was afzien tot op de meet.”

Op een bepaald moment bracht Toms Skujins de achtervolgers nog behoorlijk dichtbij, maar daar kreeg Van der Poel niets van mee. “Ik heb me gewoon gefocust op mijn eigen vermogen en niet op wat daarachter gebeurde. Ik ben blij dat ik het volhield, want alleen binnenkomen is altijd leuk.”

Staat Van der Poel na een week koersen in de Baloise Belgium Tour nu verder dan een week geleden? “Het is alleszins niet slecht geweest om koersritme op te doen. Ik heb op hoogtestage veel gedaan, wat me nu al een goede vorm oplevert. Na het Hageland heb ik een paar dagen rust genomen, en dat resulteert nu. Ik kan met vertrouwen naar de Tour gaan, maar eerst wacht ook het NK nog.”