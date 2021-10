Mathieu van der Poel derde in Parijs-Roubaix: “Als ik moet verliezen, dan het liefst strijdend ten onder”

Mathieu van der Poel was bij zijn debuut in Parijs-Roubaix erg dicht bij de overwinning. De kopman van Alpecin-Fenix werd echter geklopt door Sonny Colbrelli en Florian Vermeersch, waardoor hij genoegen moest nemen met de derde plaats. Toch kan hij er mee leven: “Ik ben trots om bij mijn eerste deelname op het podium te staan.”

De benen waren gewoon op op het einde”, vertelt hij tegen de NOS. “Ik zat de laatste 30-40 kilometer al redelijk op de limiet continu. Je hoopt dat de rest ook kapot zit. Maar bij mij was het echt op. Het was lastig vandaag. Ik ben blij met de koers die ik heb gereden. Ik heb kunnen koersen zoals ik dat het liefste doe, in de aanval. Het was sowieso wel een mooie koers.”

“Als ik moet verliezen, dan het liefst strijdend ten onder. Ik ben er wel blij mee”, aldus Van der Poel, die hoopte dat nog overschot had in de sprint. “Maar ik zat blijkbaar het kapotst van allemaal. Ik denk dat iedereens rug wel pijn doet nu, maar ik heb er geen last van gehad. Het was ontzettend zwaar, maar deze Parijs-Roubaix is er eentje om in te kaderen en nooit meer te vergeten.”

“In het Bos van Wallers heb ik mij voor het eerst laten zien en vanaf daar is het niet meer stilgevallen. Het was een heel lange finale. Op het einde heeft dat wel zijn tol geëist”, zegt hij tegen Sporza. En nu? “Mijn hoofd staat nu niet naar de cross. Dat gaat nog wel even duren. Het is de bedoeling dat ik nu even op vakantie ga.”