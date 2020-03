Mathieu van der Poel: “De totale onzekerheid is het allermoeilijkste” zaterdag 14 maart 2020 om 17:11

Dagelijks stapt Mathieu van der Poel op de fiets om zijn uren te maken. Alles ter voorbereiding op wedstrijden die nog niet zijn afgelast of niet afgelast gaan worden. Maar welke wedstrijd dat gaat zijn? Dat weet ook Van der Poel niet. “De totale onzekerheid is het allermoeilijkste.”

“Het enige dat ik weet, is dat ik morgen weer op de fiets zal stappen”, gaat hij verder. “Niemand kan nog zeggen wanneer de volgende wedstrijd is. Waarvoor gaan wij de volgende weken nu trainen? Naar welk moment ga je pieken?”

Vertrouwen dat deze herstart in de Ronde van Vlaanderen zal zijn, heeft MVDP al eigenlijk opgegeven. “Het zou wel heel straf zijn mochten we die nog rijden. Maar dat is het net: wat is dan wél de eerste wedstrijd? Roubaix? De Waalse klassiekers? Mocht het zo zijn, dan zal ik daar zeker alles op zetten. Ik geef het voorjaar voorlopig nog niet helemaal op.”

Qua training wordt het zo wel moeilijk gemaakt voor de Nederlander. “Dat maakt het wel lastig, ja”, spreekt hij tegen Het Nieuwsblad. “In zekere zin zou het beter zijn dat ze ons zo snel mogelijk duidelijkheid geven en zeggen dat er geen enkele voorjaarskoers meer gereden wordt. Dan kunnen we nu met z’n allen beginnen te rusten en weer opbouwen richting zomer bijvoorbeeld.”



Relativeren

Toch probeert Van der Poel de situatie te relativeren. “Natuurlijk zijn al die afgelastingen een enorme tegenvaller, maar uiteindelijk is het maar koers. Er zijn momenteel grotere problemen in de wereld. Die afgelastingen zijn jammer, maar als renner kan je er toch niets aan doen. Dus probeer ik mij er ook niet te druk in te maken.”

Voor nu zit er dan niks anders op dan uitzitten. “Er zit niets anders op dan thuis te blijven en te luisteren. En vooral hopen dat je dat virus zelf niet krijgt, zeker?, eindigt hij.”