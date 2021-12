Mathieu van der Poel: “Cross per cross nu hardheid opdoen”

Mathieu van der Poel kijkt met tevredenheid terug op zijn rentree in het veld tijdens de Wereldbeker in Dendermonde. Zijn knie en rug hielden stand, terwijl hij een halve wedstrijd goed weerwerk kon bieden tegen man in vorm Wout van Aert. “De vijf weken die ik nu heb tot aan het WK, zullen zeker volstaan”, zegt hij over het wegwerken van zijn conditie-achterstand.

Na afloop vertelde de renner van Alpecin-Fenix zondag aan Het Nieuwsblad dat er niet alleen wat wildvlees was weggesneden na zijn val op zijn knie. “Intern is er ook iets geraakt, maar de ontsteking is er nu wel af. We proberen de modder er zo veel mogelijk uit te houden. Ik hoop dat de problemen definitief voorbij zijn wanneer de wonde helemaal is geheeld”, gaf hij nog mee. “De pijn was niet erger dan anders. Daar ben ik tevreden over. Pijn in de rug zal iedereen wel hebben op dit parcours. Het heeft me zeker niet belemmerd.”

Wel is er voor MVDP nog werk aan de winkel, want eeuwige rivaal Van Aert was – zoals de Nederlander verwachtte – in Dendermonde een klasse beter. Hij heeft nog vijf weken tot het WK in het Amerikaanse Fayetteville, de enige cross die voor hem telt deze winter. De wereldkampioen verwacht nog genoeg tijd te hebben. “Zeker wel. Als ik in de kerstperiode alle crossen kan afwerken en tussendoor mijn stage kan doen, zal dat al een groot verschil maken. Cross per cross moet ik nu hardheid opdoen.”