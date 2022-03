Mathieu van der Poel & co wachten niet op eerste zet Jumbo-Visma

Analyse

Waar schuilt voor Mathieu van der Poel wellicht het grootste gevaar in de komende Ronde van Vlaanderen? Een uurtje na zijn zege in Dwars door Vlaanderen wijst de veelvraat van Alpecin-Fenix naar de overmacht van Jumbo-Visma. Niet alleen zijn eeuwige rivaal Wout van Aert, maar zeker ook Christophe Laporte en Tiesj Benoot moeten in staat worden geacht om voor de zege te strijden. “Ik ben me bewust van hun kracht en daar zal de ploeg op in moeten spelen. Of het reageren of zelf acteren op hun acties wordt? Ik denk beiden”, legt MVDP uit.

Aan het voetbalstadion van Zulte Waregem wordt de laatste balans voor ‘Vlaanderens Mooiste’ opgemaakt. Het is nog vier dagen aftellen in de heilige Vlaamse week. Iedereen heeft in de afgelopen weken wel eens de kaarten op tafel gelegd. Niemand spreekt tegen dat Jumbo-Visma het sterkste blok heeft. Vooral het machtsvertoon in de E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke heeft grote indruk op de concurrenten gemaakt. Maar niemand heeft zich laten imponeren door het geel-zwarte blok.

“Wij gaan onze koers zeker niet op Jumbo-Visma afstemmen”, benadrukt Bart Leysen, de ploegleider van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix. “Ik zie niet in waarom wij specifiek naar Jumbo moeten kijken. Wij kijken naar onszelf en proberen onze eigen identiteit aan de koers te geven. Dat is het belangrijkste uitgangspunt. Maar nogmaals, er rijden zondag nog meer sterke ploegen dan alleen Jumbo. Quick-Step-Alpha Vinyl komt richting de Ronde met een sterkere ploeg dan we tot dusver gezien hebben. Die moet je zeker niet afschrijven. Er zijn veel ploegen met een ijzer in het vuur, waardoor de strijd nog feller zal worden.”

Waar iedereen zich qua machtsblokken vooral op Jumbo-Visma en Quick-Step-Alpha Vinyl richt, toont Dwars door Vlaanderen aan dat INEOS Grenadiers in de breedte ook sterk is. Tom Pidcock en Ben Turner zitten in de beslissende kopgroep van acht, maar in de ‘Hoogmis’ brengt het ook nog Dylan van Baarle, Michal Kwiatkowski en onder anderen Jhonatan Narváez aan de start.

“Wij zullen ook uitgaan van de eigen kracht en zeker niet wachten tot Jumbo-Visma het initiatief neemt om de wedstrijd in handen te krijgen”, geeft Servais Knaven, ploegleider van INEOS Grenadiers aan. “Wij zullen onze tactiek uitstippelen en dat betekent niet dat we willen anticiperen op de zetten van andere teams. Zo hebben we dit jaar ook al in Kuurne-Brussel-Kuurne en nu in Dwars door Vlaanderen gekoerst. Zelf aangaan, niet wachten tot iemand anders gaat. Al kunnen wij het ook niet alleen. Het zou mooi zijn als meer ploegen met ons mee willen strijden.”

Knaven benadrukt wel dat het keurkorps van INEOS Grenadiers niet een van de grote favorieten in huis heeft. Er wordt vooral gekeken naar Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar en Kasper Asgreen. “Pidcock is goed, maar hij komt na zijn maagvirus van heel ver. Wout en Mathieu weten daarnaast precies wat het inhoudt om een goede Ronde van Vlaanderen te rijden. Als blok zijn we daarentegen heel sterk. Al hebben we ook een vrij jonge ploeg met niet veel ervaring in het Vlaamse werk.”

Gewicht van de koers

Hoe sterk het blok van INEOS Grenadiers voorbij de tweehonderd kilometers grens is (Ronde van Vlaanderen is 272,5 kilometer, red.) durft Knaven niet zeggen: “Zoals de onderlinge verhoudingen tussen de ploegen sowieso voor spanning gaan zorgen. In principe heeft Van der Poel een minder team dan Van Aert om zich heen. Jumbo-Visma heeft bewezen het sterkste blok te zijn en draagt het gewicht van de wedstrijd. Daar is geen twijfel over.”

Hoe gaan ze daarmee omspringen, vraagt Knaven zich af. Hoe kunnen ze Van der Poel isoleren? “In de vorige wedstrijden kreeg Jumbo-Visma alle ruimte om de numerieke overmacht te krijgen”, geeft Knaven aan. “Eigenlijk konden ze probleemloos doen wat ze wilden doen. Iedereen was alleen maar bezig met hen te volgen. Als je dat zondag doet kan Jumbo-Visma bij de laatste keer Oude Kwaremont hun spel opnieuw perfect spelen. Daar moeten we voor waken.”

Bart Leysen haakt daarop in en wijst naar zijn kopman Van der Poel: “Mathieu gaat zeker zijn eigen koers rijden. Ik denk dat het zondag makkelijker gaat zijn wanneer er nog meer concurrenten aan de start staan. Op het einde verwacht ik een man-tegen-man-strijd van de allersterksten. Maar de ploeg moet Mathieu wel goed in de finale brengen. Dat wordt héél belangrijk.”

Pre-finale

Ook Knaven kijkt reikhalzend uit naar pre-finale van de Ronde: “Er zal een spel van de blokken komen. Er zullen pionnen naar voren worden geschoven om bepaalde ploegen tot achtervolgen te dwingen, om zo de blokken van de favorieten enigszins uit te dunnen. Maar uiteindelijk zal niemand het spel zo hoog spelen dat een vroege ontsnapping of een groep die half koers weg rijdt voor de overwinning gaat strijden.”

Anderzijds erkent Knaven dat het in de Ronde van Vlaanderen zelden gebeurt dat de kopmannen zelf vroeg gaan koersen. “Zo vroeg als nu in Dwars door Vlaanderen of afgelopen vrijdag in de Harelbeke de koers werd geopend, zal in de Ronde normaal niet gebeuren. Toch vind ik de koerswijze voor zondag heel onvoorspelbaar. Iedereen heeft zijn eigen tactiek. Hoe kun je Van Aert isoleren? Dat is zeker de vraag bij heel wat ploegen.”

Wat het grootste gevaar voor Van der Poel zondag is, herhaalt Leysen nog eens de vraag. “Misschien dat hij te vroeg gaat koersen. Maar ja, wanneer is het té vroeg? In Dwars door Vlaanderen zet hij ook vroeg aan, maar daarmee forceert hij wel al de beslissing.”

En dan het gevaar van sommige sterke blokken? Leysen: “Ja, natuurlijk. Dat was in Dwars door Vlaanderen ook al, waar hij eigenlijk tegen een heel peloton moet strijden. Zondag zijn er meer favorieten. Dat moet de koers tactisch een stuk makkelijker zijn. Meer ploegen zullen moeten werken. Er zal altijd wel iemand van de ploegen van de favorieten niet op de afspraak zijn. Daar moeten wij dan ook op anticiperen.”