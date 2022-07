Mathieu van der Poel boekt in Heerlen derde criteriumzege van de week

Mathieu van der Poel boert goed deze week. De Nederlandse kopman van Alpecin-Deceuninck kwam vrijdagavond als eerste over de finish in de Franssen Franken Ronde Heerlen, het na-Tourcriterium van de Limburgse stad. Het is al zijn derde criteriumzege van de week voor Van der Poel.

Voor het oog van ongeveer 40.000 toeschouwers was het Van der Poel die solo over de finish kwam in Heerlen, waar net als in veel andere steden twee jaar op rij geen criterium kon plaatsvinden vanwege de coronacrisis. Achter hem wist Nederlands kampioen Pascal Eenkhoorn tweede te worden, door in een sprint Danny van Poppel voor te blijven.

Eerder deze criteriumweek stond MVDP ook al in Boxmeer en Surhuisterveen op het hoogste podium. In de Acht van Chaam en het criterium van Herentals werd Van der Poel tweede. Bekijk hier alle uitslagen en welke na-Tourcriteriums nog volgen.

