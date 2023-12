zaterdag 23 december 2023 om 13:44

Mathieu van der Poel arriveert in Antwerpen met flitsende bolide

Mathieu van der Poel is in Antwerpen aangekomen in een erg opvallend vervoersmiddel. In een Lamborghini Huracan Sterrato verscheen de ster van het wielrennen én veldrijden bij het parcours van de Wereldbeker van vandaag.

Op video’s is te zien hoe de man van het moment in het veldrijden in zijn sportwagen aan komt rijden. Waar Wout van Aert er gisteren voor koos om op de fiets naar het parcours van de Zilvermeercross te rijden, kiest Mathieu van der Poel vandaag dus voor een geheel andere aanpak.

Verrassend is de flitsende wagen van Mathieu van der Poel niet te noemen. Afgelopen april gaf de Italiaanse autofabrikant hem al een Lamborghini Urus S cadeau. Mathieu van der Poel is namelijk al een tijdje ambassadeur van Lamborghini. Een cross als deze is de uitgelezen kans om zijn nieuwste speeltje in de schijnwerpers te zetten.