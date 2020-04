Mathieu van der Poel: “Als het kan, debuteer ik dit jaar nog in de Tour de France” zondag 5 april 2020 om 19:50

Mathieu van der Poel heeft een balletje opgegooid: hij wil dit jaar graag de Tour de France rijden, als dat nog kan. “Als de Tour dit jaar nog gereden wordt, dan kunnen we misschien lobbyen om daar nog binnen te geraken”, zegt de kopman van Alpecin-Fenix. De ploeg heeft in eerste instantie geen wildcard gekregen van Tourorganisator ASO.

“Ik denk dat we een uitzonderlijke Ronde van Frankrijk zouden krijgen, met heel veel andere type renners”, legt Van der Poel uit tegen Sporza. “Ik zou daar zeker voor open staan.” Aanvankelijk zou de alleskunner deze zomer de Olympische Spelen rijden op de mountainbike, maar dat evenement is verplaatst naar de zomer van 2021. Daarom denkt Van der Poel serieus aan de Tour de France, die nog wel op de kalender staat.

“Het kwam nu goed uit om dit jaar het mountainbiken te doen en volgend jaar dan mijn debuut te maken in een grote ronde, misschien wel in de Tour. Dat zou mooi geweest zijn”, aldus Van der Poel. “Nu moeten we ons aanpassen, want die olympische droom is zeker nog niet weg. Volgend jaar ga ik normaal gezien mountainbiken.”

Klassiekers mogelijk in het najaar

Ook een ander doel van Van der Poel, het Vlaamse voorjaar, is al in het water gevallen. Mogelijk worden die koersen dit najaar ingehaald. “Ik kan er ook niets over zeggen. Ik vang ook wel geruchten op over een Ronde van Vlaanderen in het najaar, maar ik pin me nergens op vast. Ik wacht tot het definitief is en dan kunnen we weer opbouwen”, geeft hij aan.