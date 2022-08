Mathieu Heijboer: “Ik hoop echt dat dit voor Robert Gesink een enorme bekroning is”

Video

Jumbo-Visma was in de ploegentijdrit die deze Vuelta a España 2022 opende opnieuw een klasse apart. De Nederlandse ploeg kwam voltallig over de meet en verpulverde de tegenstand. Tijdrittrainer Mathieu Heijboer was dan ook een blij mens na afloop. “Dit had ik niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen”, vertelt hij. Voor de camera van WielerFlits gaat hij onder meer in over de rol van Rohan Dennis, Sepp Kuss en de tactiek.

Uiteindelijk was het Robert Gesink die als eerste de meet passeerde en zodoende de eerste leiderstrui mag aantrekken. Tot grote vreugde binnen Jumbo-Visma, zo ook bij Heijboer. “Dit is iets waarvan we gedroomd hebben, voor hem. Hij heeft al zo’n geweldig carrière gehad, zo veel betekend voor deze ploeg. Ik hoop echt dat dit voor hem een enorme bekroning is. Hij is natuurlijk nog lang niet klaar, maar dit is ongetwijfeld een van de hoogtepunten voor hem. Fantastisch!”

Ook de start in Nederland bracht Heijboer in vervoering. “Geweldig dat we dit hier in Utrecht mogen meemaken. Het publiek was geweldig en dan Robert aan de leiding. Een perfecte dag!”, vat hij samen.