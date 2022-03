Mathieu Burgaudeau: “Te vaak gezien dat renners net voor de streep werden gegrepen”

Mathieu Burgaudeau heeft zijn goede vorm verzilverd met een etappezege in Parijs-Nice. Na een late aanval met nog negen kilometer te gaan, wist hij aan de finish een sprintend peloton net voor te blijven. “Ik ben er al vaak dichtbij geweest en deze keer doe ik het in stijl.”

Burgaudeau was al aan een goede periode bezig en eindigde in aanloop naar Parijs-Nice vijfde in de Ster van Bessèges, dertiende in de Faun-Ardèche Classic en tiende in de Drôme Classic. Zijn sterke periode wordt beloond met een fraai succes in de Koers naar de Zon. “De benen voelden goed aan, en dat is al zo sinds het begin van het seizoen. Maar wielrennen is niet alleen een fysieke aangelegenheid. Je hebt vertrouwen nodig, je moet mentaal in een goede conditie zijn, en het is waarschijnlijk dat kleine vonkje dat ik al een paar keer miste.”

De renner van TotalEnergies, sinds november 23 jaar, had een duidelijke boodschap voor zichzelf. “Vandaag zei ik tegen mezelf: ga er helemaal voor, kijk niet achterom en geniet ervan. Het loonde. Ik voelde me steeds beter in deze Parijs-Nice en het kriebelde de hele dag al, ik wilde vlammen op dat laatste klimmetje. Ik was er al vaak dichtbij en deze keer doe ik het in stijl. Ik heb te vaak wedstrijden op televisie gezien waar renners net voor de streep werden gegrepen. Dat wilde ik niet meemaken”, aldus Burgaudeau.

Het was de eerste profoverwinning uit zijn carrière, die in 2019 bij Total Direct Energie begon.