Mathias Norsgaard pakt eerste Deense tijdrittitel bij de profs

Mathias Norsgaard mag zich een jaar lang Deens kampioen in het tijdrijden noemen. De 25-jarige renner van Movistar bleef na een spannende titelstrijd Magnus Cort en Mattias Skjelmose Jensen voor in de daguitslag.

In havenstad Aalborg, hoofdstad van de regio Noord-Jutland en gelegen aan de oostkant van de Limfjord, werden dit jaar de Deense titels in het tijdrijden uitgedeeld. De herenprofs kregen deze middag een tijdrit van net geen veertig kilometer voor de wielen geschoven, over overwegend vlakke wegen. Dit speelde de pure tijdrijders in de kaart en dus was het uitkijken naar sterke beren als Mathias Norsgaard, drievoudig kampioen Martin Toft Madsen, Magnus Cort en Mads Pedersen. Kasper Asgreen, winnaar van de laatste drie edities, moest na een vervelende valpartij in de Ronde van Zwitserland passen voor het evenement.

De verschillen bleken, ondanks de afstand van bijna veertig kilometer, klein. Norsgaard wist met 46m25s de snelste tijd te klokken, maar Cort en Skjelmose Jensen strandden op slechts zeven seconden. Pedersen viel met een vierde plaats, op tien seconden van winnaar Norsgaard, net buiten de medailles. Morten Hulgaard maakte de top-5 vol en bleef met Toft Madsen een drievoudig kampioen voor.

Emma Norsgaard klokt snelste tijd bij de vrouwen

Bij de vrouwen ging de zege eveneens naar een Norsgaard: jongere zusje Emma Norsgaard had over een afstand van 26,3 kilometer weinig te duchten van Julie Leth en Trine Andersen. Leth bleek meer dan een minuut langzamer, Andersen strandde zelfs op ruim twee minuten. Voor Norsgaard is het een tweede opeenvolgende titel in het tijdrijden, nadat ze vorig jaar ook al de beste was tegen de klok.