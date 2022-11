Materiaalpech verpest rentree Ferrand-Prévot: “Voelde me wel meteen goed”

Pauline Ferrand-Prévot dook vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer het veld in. De Française stond aan de start van de Koppenbergcross, maar de race zelf liep niet van een leien dakje. De 30-jarige alleskunner kreeg onderweg af te rekenen met materiaalpech.

Materiaalpech gooide maar liefst twee keer roet in het eten voor Ferrand-Prévot, die uiteindelijk als twaalfde over de streep liep. “Het was mijn eerste veldrit, dus ik wist niet goed hoe het zou gaan”, klonk het na afloop in gesprek met Sporza. “Ik heb niet veel rust gehad na het mountainbikeseizoen, maar ik voelde me meteen goed. Helaas had ik wat mechanische problemen.”

“Ik dacht zelfs even dat ik de streep niet zou halen, omdat mijn koersschoenen weggleden op de Koppenberg. Mijn ketting blokkeerde telkens weer. De laatste keer was de derailleur vastgelopen en werkten mijn versnellingen niet meer. Ik heb dus mijn fiets op de schouder genomen en gelopen”, aldus Ferrand-Prévot, die in de slotronde op weg leek naar een top 7-klassering.

“Het is goed om progressie te boeken met het oog op het WK”

De renster van INEOS Grenadiers had zich haar terugkeer in het veld ongetwijfeld anders voorgesteld, maar bekijkt het vooral positief. “Het was goed om het ritme weer op te pikken en het materiaal te testen. Vandaag werkte het niet, dus we hebben nog wat zaken te regelen. Ik had mijn crossfiets ook nog maar vier dagen, dus het kon nog niet perfect zijn. Het is goed om progressie te boeken met het oog op het WK.” Ferrand-Prévot zal komende zaterdag ook deelnemen aan het EK in Namen.