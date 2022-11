Materiaalpech nekt Tom Pidcock in Hulst: “Weet niet exact wat er gebeurde”

Tom Pidcock leek in de Wereldbeker van Hulst op weg naar de tweede plaats achter Mathieu van der Poel, maar kwam in de slotfase de pechduivel tegen. De Britse wereldkampioen kende materiaalpech en gaf er vervolgens de brui aan. “Het had nog weinig nut”, was Pidcock na afloop kort maar krachtig.

Pidcock en Van der Poel maakten er in Hulst een mooi gevecht van om de overwinning, maar de Brit moest toch zijn meerdere erkennen in de Nederlander. De regerende wereldkampioen in het veld was wel op weg naar de tweede plaats, maar stond plots langs de kant. “Ik weet ook niet exact wat er gebeurde”, citeert Het Nieuwsblad. “Ik denk dat ik iets raakte, wellicht dat paaltje of misschien nog iets anders.”

“Helemaal zeker ben ik het niet. Mijn wiel was daarna kapot. Ik liep nog wel even, maar het was nog ver, het had weinig nut.” Pidcock stapte uit de wedstrijd en kon zo een op het oog zekere tweede plaats op zijn buik schrijven.

Na afloop kroop hij echter toch weer op de fiets, voor een extra trainingsritje met zijn broer Joe Pidcock, naar zijn uitvalsbasis in België. “Het was gepland om met m’n broer naar huis te rijden. Vandaag is de cross vroeg gedaan, dus hadden we die kans. Ik denk dat het zo’n 60 km is naar huis.”