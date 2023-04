Matej Mohoric wil scoren in Amstel Gold Race: “Ik heb de benen nog”

Matej Mohoric is zondag de kopman van Bahrain Victorious in de Amstel Gold Race. De Sloveen krijgt onder meer steun van Wout Poels en Jonathan Milan in de Nederlandse klassieker. “Ik houd van de wedstrijd”, verteld Mohoric op de website van Bahrain Victorious.

Mohoric reed de Amstel Gold Race al zeven keer. De laatste twee jaren deed hij dat goed. In 2021 eindigde hij als negende, vorig jaar kwam hij als dertiende over de streep. “Ik denk dat ik hier al elk jaar gereden heb sinds dat ik prof ben geworden. Ik heb met andere woorden het meeste ervaring met deze wedstrijd. Ik houd ook van deze wedstrijd.”

De Sloveen van Bahrain Victorious kijkt uit naar de lastige eendagskoers, maar komt ook met motivatie naar Nederland. “Mijn conditie is goed, de benen zijn er nog altijd. Ik had veel pech in de vorige drie wedstrijden, dus ik wil dat nu omdraaien en een resultaat neerzetten.” Mohoric doelt onder meer op zijn valpartijen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In de rest van het voorjaar had Mohoric wel succes. Zo eindigde hij in in Kuurne-Brussel-Kuurne, Strade Bianche, Milaan-San Remo en E3 Saxo Classic in de top-8.

