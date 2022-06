Matej Mohoric verdedigt Sloveense wegtitel niet

Matej Mohorič zal vandaag niet deelnemen aan de Sloveense titelstrijd op de weg in Maribor. De renner van Bahrain Victorious, die afgelopen donderdag nog wel in actie kwam op het Sloveens kampioenschap tijdrijden, richt zich vanaf nu volledig op de Tour de France.

Mohorič, die vorig jaar Jan Polanc en Luka Megec van de Sloveense wegtitel wist te houden, maakt deel uit van de definitieve selectie van Bahrain Victorious voor de Ronde van Frankrijk. De 27-jarige allrounder wil komende vrijdag zo goed mogelijk aan de start verschijnen van de Tour en laat niets aan het toeval over.

De winnaar van Milaan-San Remo heeft dan ook besloten om te passen voor de Sloveense titelstrijd. Dit is een fikse tegenvaller voor de lokale organisatie in Maribor en de Sloveense wielerbond, zeker omdat Tadej Pogačar en Primož Roglič tevens schitteren door afwezigheid.

Mohorič was enkele dagen geleden nog wel van de partij op het Sloveens kampioenschap tegen de klok. De hardrijder moest na een tijdrit van bijna 29 kilometer in Novo Mesto genoegen nemen met een zilveren medaille, achter zijn Bahrain Victorious-ploegmaat Jan Tratnik.

I wore my national champions jersey with pride. I won’t defend my title today, with @LeTour on my mind. Good luck to everyone racing today in Maribor! 🇸🇮

— Matej Mohoric (@matmohoric) June 26, 2022