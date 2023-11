dinsdag 14 november 2023 om 12:42

Matej Mohoric: “Plaats winst op WK Gravel boven mijn zege in Milaan-San Remo”

In 2022 was Matej Mohoric de beste in Milaan-San Remo, in 2023 won hij (onder meer) het WK Gravel. Die laatste zege schat de renner van Bahrain Victorious hoger in. Dat heeft hij laten weten in gesprek met Rouleur.

Mohoric pakte de wereldtitel gravel begin oktober in het Italiaanse Veneto. “Als mensen me vooraf hadden gevraagd wat een overwinning zou beteken, zou ik het beneden mijn twee ritzeges in de Tour de France en mijn winst in Milaan-San Remo plaatsen”, erkent hij. “Maar als je het me vandaag vraagt, zou ik het er boven plaatsen. Want het maakte heel veel los en ik denk oprecht dat het binnen enkele jaren ongelofelijk zwaar wordt om deze prestatie te herhalen. Ik waardeer het dus en ben dankbaar.”

Het was overigens niet de eerste keer dat Mohoric wereldkampioen werd. Zowel bij de junioren als beloften pakte de Sloveen de wereldtitel op de weg. In beide gevallen kon hij de regenboogtrui nadien niet dragen omdat hij een categorie omhoog ging, maar dit keer hoopt hij dat dat anders zal zijn. “Ik ga me niet voor een derde keer laten flikken”, zegt hij lachend.

“We gaan een goed programma samenstellen en kijken wat we kunnen doen. Uiteraard zal ik voornamelijk op de weg blijven rijden en zijn dat de belangrijkste doelen. Maar als we wat gravelwedstrijden toe kunnen voegen die niet in de weg staan van andere doelen, ga ik me er zeker op focussen.”