maandag 6 november 2023 om 18:29

Matej Mohoric blikt vooruit op 2024: “Ik heb twee hoofddoelen”

Het wegseizoen 2024 lijkt nog ver weg, maar Matej Mohoric blikt in een interview met Cyclingnews al vooruit op het komende wielerseizoen. De Sloveen legt de sportieve lat hoog. “Ik heb twee grote doelen voor 2024: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.”

Mohoric won een jaar geleden met Milaan-San Remo zijn eerste wielermonument, maar de 29-jarige coureur wil meer. De renner van Bahrain Victorious reed de voorbije seizoenen al naar ereplaatsen in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar hoopt volgend jaar ook eens op het hoogste schavotje te staan in ‘De Hoogmis’ of ‘De Hel van het Noorden’.

“Voor mij was het winnen van Milaan-San Remo de verwezenlijking van een droom, maar Vlaanderen en Roubaix zijn doelen die ik nog wil bereiken. Daar gaat mijn focus dan ook naar uit. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn dan ook mijn twee grote doelen voor 2024.”

Tour de France

Mohoric hoopt volgend jaar ook weer te schitteren in de Tour de France. Dit jaar wist hij nog een rit te winnen in La Grande Boucle. “Ik ga voor nog meer etappezeges. Ik hoop dat er volgend jaar mogelijkheden zijn voor de aanvallers. Ik heb de route nog niet goed bekeken, maar ik weet dat we een etappe krijgen over onverharde wegen.”

“Ik kijk echter niet alleen naar deze rit. Ik heb de luxe dat ik niet aan een algemeen klassement hoef te denken, en af en toe wat risico’s kan nemen.”