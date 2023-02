Matej Mohoric over dominantie Jumbo-Visma: “Je hebt ook wat geluk nodig”

Matej Mohoric toonde zich vandaag een van de sterkste renners in Kuurne-Brussel-Kuurne. De Sloveen maakte indruk op de klimmetjes en bleek als een van de weinigen nog in staat om de sprong naar de kopgroep te maken. Uiteindelijk stuitte hij op de overmacht van Jumbo-Visma en moest hij genoegen nemen met de derde plaats. “De sterkste man wint niet altijd”, concludeerde hij na afloop.

“Jumbo-Visma heeft vandaag weer aangetoond de sterkste ploeg te zijn. Ze hebben verdiend gewonnen. Zelf voelde ik me heel goed op de beklimmingen. Samen met Tim Wellens was ik denk ik het sterkste, maar helaas wint de beste man niet altijd”, aldus Mohoric, die in de finale zijn meerdere moest erkennen in Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck. “Jumbo-Visma heeft het slim gespeeld.”

In de finale regende het demmarages in de kopgroep, waar de 28-jarige renner regelmatig op moest reageren. “Toen ik het gat op Van Hooydonck had gedicht waren mijn benen helemaal leeg. Daarna heb ik gewacht tot de laatste 800 meter. Het gat op Benoot had ik misschien dicht kunnen rijden, maar dan had ik iemand meegenomen en was ik uiteindelijk misschien wel naast het podium beland”, zei hij.

Uiteindelijk wist Benoot weg te blijven, waardoor het podium het maximaal haalbare was voor de winnaar van Milaan-San Remo. “Misschien gokte Taco van der Hoorn iets te veel. Iedereen verwachtte een aanval van hem, want hij reed niet vol door. Hij had moeten reageren op Benoot, maar iedereen keek naar mij omdat ik de snelste ben.”

Ondanks het overwicht van de Nederlandse formatie blijft Mohoric optimistisch over zijn winstkansen in de rest van het voorjaar. “Jumbo-Visma is heel sterk, maar het is niet onmogelijk om ze te kloppen. Uiteindelijk moet je ook wat geluk hebben”, besluit de renner van Bahrain Victorious.