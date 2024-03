donderdag 14 maart 2024 om 13:16

Matej Mohoric optimistisch over winstkansen in Milaan-San Remo

Matej Mohoric was twee jaar geleden al eens de beste in Milaan-San Remo en de Sloveen verwacht ook dit jaar weer mee te strijden om de overwinning. De Sloveen kent inmiddels zijn ploeggenoten voor La Primavera. Bahrain Victorious rekent onder meer ook op Fred Wright en Andrea Pasqualon.

“Het geeft me altijd een speciaal gevoel om terug te keren naar Milaan-San Remo”, blikt kopman Mohoric in een persbericht van Bahrain Victorious vooruit. “Ik voelde me erg goed in de eerste weken van het nieuwe seizoen. Ik kijk echt uit naar de wedstrijd. Ik geloof dat ik een kans heb om te winnen en ik zal die ook grijpen als het zich aandient. We moeten zaterdag echt geduld hebben en wachten op het juiste moment.”

Oud-renner Franco Pellizotti, die al enkele jaren als ploegleider verbonden is aan Bahrain Victorious, mag ook zijn licht laten schijnen op Milaan-San Remo. “Je hebt niet alleen een perfecte dag, maar ook de benen nodig om deze onvoorspelbare wedstrijd te winnen. We gaan op zijn minst voor een podiumplaats, al is een plek in de top-10 ook mooi in een Monument. Ik verwacht ook dat Fred Wright zijn stempel zal drukken. Hij is goed op dreef en zal hopen op een eventuele sprintkans.”

Naast Mohoric, Wright en Pasqualon, mogen ook Nicolò Buratti, Matevž Govekar, Fran Miholjevic en Nikias Arndt zich opmaken voor de 115e editie van de Italiaanse klassieker. “Milaan-Sanremo lijkt misschien een eenvoudige wedstrijd vanuit strategisch oogpunt, maar de onvoorspelbaarheid maakt het een van de moeilijkste wedstrijden om te winnen”, schetst Pellizotti.