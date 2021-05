Matej Mohoric kan binnen een week training hervatten

Het gaat goed met Matej Mohorič na zijn akelige valpartij in de negende etappe van de Giro d’Italia. De Sloveen van Bahrain Victorious mag normaal gesproken volgende week alweer de training hervatten.

Mohorič kwam afgelopen zondag in de negende etappe naar Rocca di Cambio zwaar ten val in een afdaling en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De renner verloor in de afzink van de Passo Godi de controle over zijn fiets, ging over kop en klapte op hoge snelheid op zijn hoofd. Mohorič was zichtbaar van de kaart en klaagde over duizeligheid.

De ploegdokter van Bahrain Victorious, Daniele Zaccaria, bevestigde enkele uren na de crash dat Mohorič een hersenschudding heeft opgelopen bij de valpartij. Verder bleef de schade beperkt: de rittenkaper had alleen wat last van lichte kneuzingen. “Ik voelde in eerste instantie wel wat pijn, maar het gaat nu goed met me”, klinkt het nu uit de mond van Mohorič.

De 26-jarige renner, die het verder nog uitgebreid had over zijn valpartij, is inmiddels weer thuis in Slovenië en zal binnen een week weer op de fiets stappen. “Ik zal eerst nog worden onderworpen aan het UCI-protocol met betrekking tot hersenschuddingen. Het laat nog maar eens zien hoe belangrijk het is om tijdens de koers een helm te dragen.”