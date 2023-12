maandag 11 december 2023 om 09:17

Wereldkampioen Matej Mohoric doet ‘drie tot vijf’ gravelwedstrijden in 2024: “Waarschijnlijk Unbound Gravel”

Matej Mohorič verwacht volgend jaar ‘drie tot vijf’ keer te zullen koersen in zijn in Veneto behaalde regenboogtrui. Dat heeft de wereldkampioen gravel laten weten in gesprek met GCN. Onder meer Unbound Gravel, een gravelklassieker in de Verenigde Staten, staat op zijn voorlopige programma.

“Ik zal waarschijnlijk niet heel veel gravelwedstrijden rijden, want we blijven een team dat zich focust op wegwedstrijden”, aldus de Sloveen van Bahrain Victorious. “Maar ik zal wel ‘drie tot vijf’ gravelwedstrijden doen. We gaan proberen deze een plekje te geven binnen mijn programma. Waarschijnlijk zal ik Unbound Gravel rijden. Ik ga zeker de 200 mijl doen, de lange variant.”

“Ik denk dat het goed voor de sport is en ik vind het leuk om te doen. Ik heb zeker interesse, nieuwe paden inslaan maakt me enthousiast. Veel is nog onbekend voor me, maar ik vind het leuk om een uitdaging aan te gaan. Ik weet niet of ik het goed kan doen, want ik heb het nog nooit gedaan en heb nul ervaring. Maar ik had ook niet veel vertrouwen voorafgaande aan het WK, dus we zullen zien. Het is mooi om als wereldkampioen in de grootste koersen te starten en Unbound is waar het allemaal begon.”

Goed te combineren met de Tour

Welke gravelwedstrijden Mohorič nog meer rijdt, moeten hij en zijn begeleiding nog bepalen. “We moeten voorzichtig zijn en niet te veel toevoegen aan wat we al doen. Als je te veel dingen gaat doen, kan je je focus verliezen en dan wordt het zwaar. Je moet weloverwogen keuzes maken. Unbound heeft een mooie plek op de kalender, tijdens mijn laatste voorbereidingen op de Tour de France. Op dat moment heb ik mijn aerobe capaciteit genoeg getraind richting de Tour en na Unbound kan ik dan mijn trainingen afronden met meer intensieve inspanningen.”

De volgende editie van Unbound Gravel staat gepland voor 1 juni 2024. De wedstrijd start en finisht traditiegetrouw in Emporia, in de Amerikaanse staat Kansas. Vorig jaar ging de zege naar thuisrijder Keegan Swenson, terwijl Laurens ten Dam als vierde eindigde. Een jaar eerder was Ivar Slik aan het feest.