Masuda opent Tour of Japan met zege op Mount Fuji, Mancebo vierde

De eerste etappe van de Tour of Japan, met aankomst op Mount Fuji, is gewonnen door Nariyuki Masuda. De 37-jarige renner van Utsunomiya Blitzen versloeg op de bijna twaalf kilometer lange slotklim Thomas Lebas, Masaki Yamamoto en good old Francisco Mancebo.

De renners kregen in de eerste etappe van de 24ste Tour of Japan meteen de zwaarste beklimming van de ronde voorgeschoteld. De finish lag, na een etappe van net geen tachtig kilometer, namelijk op Mount Fuji en dus moesten de renners bijna twaalf kilometer klimmen aan een gemiddelde van maar liefst 10%.

Masuda wist uiteindelijk als eerste de finish te bereiken. De ervaren Japanner wist na een spannende strijd af te rekenen met de 35-jarige Fransman Thomas Lebas. Masaki Yamamoto, een ploegmaat van Lebas bij Kinan Cycling Team, finishte als derde op driekwart minuut van ritwinnaar Masuda.

Nog twee etappes te gaan

Een oude bekende kwam als vierde over de streep. Francisco Mancebo, inmiddels 45 jaar oud en in een ver wielerverleden actief voor ploegen als Banesto, Illes Balears en AG2R, verloor aan de streep bijna anderhalve minuut op Masuda. Die laatste is uiteraard ook in het bezit van de leiderstrui.

De Tour of Japan bestaat dit jaar uit drie etappes en kent zondag zijn ontknoping in de straten van Tokyo. Zaterdag krijgen de renners een heuvelachtige etappe voorgeschoteld naar Toriihara Park, de slotrit in Tokyo is dan weer biljartvlak.