Massasprint staat in de sterren geschreven, maar Cavendish houdt rekening met coup

Met slechts twee gecategoriseerde hellingen onderweg, is de kans op een massasprint vandaag zeer groot in de Giro d’Italia. En toch is Mark Cavendish, de sprinttroef van Astana Qazaqstan, op zijn hoede.

De 37-jarige Brit houdt rekening met een coup, zo liet hij voor de start weten aan onder meer Eurosport. “Normaal gesproken wordt dit een sprintersetappe, maar tegenwoordig heb je goed klimmende sprinters als Mads Pedersen. De ploegen trekken nu vaak vol door op een helling. Wie weet zien we dat vandaag ook weer op het klimmetje in Chieti.”

De top van de laatste klim ligt alleen wel bijzonder ver van de finish in San Salvo. De eerste gecategoriseerde helling in het plaatsje Silvi (4,5 km aan 6,2%) volgt na goed 84 kilometer. Goed veertig kilometer later, in Ripa Trintina, zijn dan nog eens bergpunten te verdienen, als de weg 2,6 kilometer lang aan 5,2 procent omhoog loopt. Na dit klimmetje is het nog iets meer dan zeventig kilometer tot de streep.

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 2 naar San Salvo – Eerste kans voor de sprinters?

Cavendish lijkt zich met andere woorden geen zorgen te hoeven maken, en gaat op jacht naar zijn zeventiende ritzege in de Ronde van Italië. “Ik ben zeker gemotiveerd. Er zijn niet veel sprintkansen in de Giro. Ik hoop dat het vandaag wel tot een sprint komt. We gaan het zien.”