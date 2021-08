Hollyman beste vluchter in bergrit Volta a Portugal, Freitas nieuwe leider

Mason Hollyman heeft enigszins verrassend de vijfde etappe van de Volta a Portugal gewonnen. De 21-jarige Brit, uitkomend voor de opleidingsploeg van Israel Start-Up Nation, was in de bergrit naar Santo Tirso de beste renner van een grote kopgroep. Zijn Portugese medevluchter Daniel Freitas is de nieuwe leider.

Een kopgroep van liefst zeventien renners kreeg de vrijgeleide, met onder meer Lluis Mas, Juri Hollmann (Movistar), Kenny Molly (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Keegan Swirbul (Rally). Ook W52-FC Porto en Efapel hadden twee man mee van voren en de best geplaatste renner was Daniel Freitas (Radio Popular Boavista) op drie minuten van de leider. De kopgroep kregen meer dan tien minuten voorsprong van het peloton.

Contte en Hollyman rijden weg

De samenwerking was echter niet ideaal vooraan. De Argentijn Tomas Contte (Louletano) ging in de laatste veertig kilometer namelijk solo op pad en hij kreeg de Brit Mason Hollyman (Israel Cycling Academy) achter zich aan. Op tien kilometer van het einde hadden zij twee minuten voorsprong op de achtervolgers en acht minuten op het peloton. Wat toen nog wachtte was een slotklim naar Santo Tirso, een klim van zeven kilometer aan 5,7%.

Op die klim was het de 21-jarige Hollyman die Contte al snel wist te lossen. Ondanks druk uit de achtervolgende groep wist de talentvolle Brit stand te houden en de ritzege binnen te slepen. Ricardo Mestre (W52-FC Porto) wist de geloste Contte nog in te halen, maar de Portugees strandde op 35 seconden van Hollyman. Contte wist nog wel derde te worden.

De best geplaatste Freitas knokte zich daarachter naar de zesde plaats in de daguitslag, wat genoeg was om de leiding in het algemeen klassement over te nemen van Alejandro Marque. De favorietengroep kwam namelijk op zo’n vier minuten achterstand van Freitas over de finish. Hij leidt nu met 42 seconden voorsprong op nummer twee Marque.