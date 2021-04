Mas: “Tijdrit ligt me niet echt, maar ik wil mijn trui verdedigen”

Enric Mas deed goede zaken op de derde dag van de Ronde van Valencia. Op de Alto de la Reina boekte hij zijn eerste overwinning in het tricot van Movistar en daarnaast nam hij het geel over van Miles Scotson, die op achterstand over de streep kwam.

“Deze overwinning voelt echt goed, het is mijn eerste zege in deze kleuren”, reageerde Mas blij via zijn ploeg Movistar. “Ik ben supertrots op de manier hoe de ploeg vandaag heeft gewerkt. Toen het erop aankwam, waren ze er allemaal. Net als in de hele Ronde van Valencia gaven de jongens het beste van zichzelf. Het lukte om het af te maken en dat is voor een belangrijk deel aan de ploeg te danken.”

Naast de Spanjaard had Movistar ook Nelson Oliveira in de elitegroep met negen man, die om de etappezege en het geel ging strijden op de Alto de la Reina. “We speelden beide kaarten, niet alleen die van mij. Samen met Nelson pakten we alle kansen die we kregen en hij deed geweldig werk, ook om weg te rijden uit de voorste groep. Hij had niet genoeg geluk om weg te blijven en uiteindelijk was het aan mij om het beslissende gat te slaan na zijn eerdere aanvallen.”

Morgen staat tussen Xilxes en Almenara een individuele tijdrit gepland, op de voorlaatste dag van de vijfdaagse ronde. “We moeten opnieuw ons best doen. Eerlijk gezegd ligt het parcours mij niet echt, maar ik ben erg gemotiveerd om de trui te verdedigen”, aldus Mas.