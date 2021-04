Starttijden individuele tijdrit Ronde van Valencia 2021

Overzicht

Zaterdag staat de individuele tijdrit op het programma van de Ronde van Valencia. Ylber Sefa mag om 13.02 uur als eerste proberen een tijd neer te zetten. Twee uur later is geletruidrager Enric Mas als laatste aan de beurt. We zetten de belangrijkste starttijden op een rij.

De tijdrit tussen Xilxes en Almenara is biljartvlak en voert voornamelijk over rechte wegen. Het is met andere woorden een parcours voor de specialisten, voor renners die in staat zijn om de grote plaat naar boven te halen. De finish ligt aan het strand van Almenara.

Op de Alto de la Reina ging het klassement fors op de schop. Enric Mas nam de gele trui over van Miles Scotson en verdedigt een voorsprong van acht seconden op Victor Lafay. Het voornaamste gevaar komt echter van Stefan Küng, de Europese kampioen tijdrijden die zevende staat.

Starttijden Nederlanders

13u13 – Bram Welten (Arkéa-Samsic)

13u18 – Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

14u03 – Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

14u23 – Alex Molenaar (Burgos-BH)

Starttijden Belgen

13u04 – Brent Van de Kerkhove (Tarteletto-Isorex)

13u08 – Julien Van den Brande (Tarteletto-Isorex)

13u10 – Alfdan De Decker (Tarteletto-Isorex)

13u12 – Gerben Thijssen (Lotto Soudal)

13u14 – Enzo Wouters (Tarteletto-Isorex)

13u17 – Maxime De Poorter (Tarteletto-Isorex)

13u19 – Gil D’heygere (Tarteletto-Isorex)

13u30 – Jonas Van Genechten (B&B Hotels)

13u37 – Laurenz Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB)

13u40 – Johan Meens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

13u45 – Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex)

13u47 – Dimitri Peyskens (Bingoal Pauwels Sauces WB)

14u08 – Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB)

14u10 – Laurens Huys (Bingoal Pauwels Sauces WB)

14u19 – Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex)

14u24 – Jelle Vanendert (Bingoal Pauwels Sauces WB)

14u34 – Eliot Lietaer (B&B Hotels)

14u51 – Rémy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces WB)

Starttijden top-10 algemeen klassement

14u41 – Gotzon Martín (Euskaltel-Euskadi)

14u43 – Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA)

14u45 – Rémy Rochas (Cofidis)

14u47 – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

14u49 – Nelson Oliveira (Movistar)

14u53 – Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi)

14u55 – Élie Gesbert (Arkéa-Samsic)

14u57 – Victor Lafay (Cofidis)

14u59 – Enric Mas (Movistar)

