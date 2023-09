maandag 11 september 2023 om 15:13

Mas denkt nog altijd aan podiumplek: “Een vroege aanval? Dat is een mogelijk scenario”

Enric Mas eindigde bij zijn vorige twee deelnames aan de Vuelta a España op het eindpodium, maar een top 3-klassering lijkt nu toch ver weg. De mannen van Jumbo-Visma lijken voorlopig een maatje te groot, al geeft de kopman van Movistar het nog niet op. “Een podiumplaats is nog altijd de ambitie”, laat Mas op de tweede rustdag weten aan Ciclismo a Fondo.

Mas begint als de nummer vijf in het algemeen klassement aan de slotweek van de 78ste Vuelta a España. Zijn achterstand op leider Sepp Kuss bedraagt al iets meer dan drie minuten, maar het verschil met de nummer drie in de stand – Jonas Vingegaard – is ‘maar’ 1:22. Is er nog iets mogelijk voor de 28-jarige Mas? De Spaanse klimmer denkt nog altijd aan een podiumplek, maar dan zal hij wel iets moeten ondernemen in de komende bergritten.

Durft Mas te gokken en al vrij vroeg zijn kaarten op tafel te gooien? “Een verre aanval is een mogelijk scenario. Het doel is om in Madrid op het eindpodium te staan. Of we dat kunnen bewerkstellingen met een vroege aanval, dat weet ik niet. Dat zal dan wel gebeuren in overleg met de ploegleiding. Het heeft geen zin om zomaar aan te vallen, om dan vervolgens als twintigste over de finish te komen. Dat is nutteloos.”

Over Jumbo-Visma

Met nog twee zware bergetappes (woensdag en donderdag) en twee verraderlijke heuvelritten (dinsdag en zaterdag) volgen er in de derde week nog een paar potentiële sleutelritten, maar voorlopig lijkt er geen kruid gewassen tegen Jumbo-Visma, met het supertrio Sepp Kuss, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.

Of verwacht Mas nog heibel in de Nederlandse tent? “Ik denk niet dat er een slechte sfeer zal ontstaan tussen de kopmannen van Jumbo-Visma. Zeker niet na het winnen van de Giro d’Italia en Tour de France. Het is echt een ploeg, een collectief. Ik denk niet dat ze elkaar zullen bestoken.”