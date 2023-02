Martínez verrast zichzelf én zijn ploeg: “Iedereen dacht dat Ganna de topfavoriet was”

Daniel Felipe Martínez wist zondag – door een formidabele tijdrit – de Volta ao Algarve te winnen. Dat was een verrassing voor hemzelf én voor zijn ploeg, INEOS Grenadiers. “Vanochtend dacht iedereen in het team nog dat Filippo (Ganna, red.) de topfavoriet was om het klassement te winnen”, zei Martínez in het flashinterview na afloop.

“Mijn gevoel werd elke dag wel beter”, vertelde de Colombiaan, die vanochtend nog zevende in het klassement stond. “Toch is het een verrassing voor me. Zo’n tijdrit is normaalgesproken altijd voor Filippo. Maar vandaag… Ik ben zo verrast.”

Martínez eindigde in de door Stefan Küng gewonnen tijdrit als vierde. Hij moest in de 24,4 kilometer lange chronoproef zes tellen toegeven op Ganna, maar omdat hij de dag begon met acht seconden voorsprong op zijn ploeggenoot, won hij het eindklassement met twee seconden. Ilan Van Wilder werd derde in de eindrangschikking, op vijftien seconden van Martínez.

