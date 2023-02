Daniel Felipe Martínez wint Volta ao Algarve, Stefan Küng zegeviert in slottijdrit

Daniel Felipe Martínez heeft de Volta ao Algarve gewonnen. De Colombiaan eindigde als vierde in de slottijdrit en steeg daarmee van de zevende naar de eerste plek. De dagwinst ging naar Stefan Küng.

De Volta ao Algarve eindigde zondag met een tijdrit van en naar Lagoa. De renners moesten een ronde van ruim 24 kilometer afleggen over overwegend vlakke wegen. Tom Pidcock begon als leider aan de chronoproef, maar in de top-tien stonden nog tal van tijdritspecialisten. Zij hadden maximaal 32 seconden achterstand. Het kon, kortom, nog alle kanten op.

De eerste die in Lagoa van het startpodium dook, was de Portugees Daniel Viegas (Aviludo – Louletano – Loulé Concelho). In het eerste uur kwamen veel (Portugeze) Continental-renners in actie, maar we zagen onder meer ook Edward Theuns (Trek-Segafredo). Hij pakte de leiding. Onder meer Stefan Bisseger beet zijn tanden stuk op de tijd van de Belg. Kasper Asgreen deed dat niet. De Deen, die zaterdag nog lang in de kopgroep reed, nam de nummer één positie over. Voor een moment. Want niet lang nadat Asgreen de beste tijd klokte, dook Mathias Vacek daar alweer onder. De Tsjech van Trek-Segafredo kwam binnen na dertig minuten en 52 seconden.

Küng klokt beste tijd

De volgende die plaats mocht nemen in de hot seat was Nils Politt, die vijftien seconden beter deed dan Vacek. De Duitser behield de leiding totdat Thymen Arensman binnenkwam. Het talent van INEOS Grenadiers was maar liefst een halve minuut sneller dan Politt. Toch zou hij niet lang eerste blijven. Onderweg was Rémi Cavagna al sneller geweest dan de Nederlander en op de streep was dat ook het geval. Hij had 28 seconden minder nodig voor de 24 kilometer.

Ook Cavagna kon evenwel niet lang genieten van de koppositie. Stefan Küng, in 2019 al eens winnaar van de individuele tijdrit van de Volta ao Algarve (eveneens in Lagao), deed vier tellen van de tijd van de Soudal Quick-Step-renner af. Zegezeker was hij nog niet, want onder anderen Tobias Foss en Filippo Ganna kwamen in de fase daarna binnen. Beiden konden echter niet tippen aan de Zwitser. Foss gaf bijna een halve minuut toe, Ganna kwam tien seconden tekort. De Italiaan – vanochtend negende in het klassement – maakte nog wel kans op de eindzege.

Daniel Felipe Martínez

Magnus Cort ging hij alvast voorbij, maar zijn ploeggenoot Daniel Felipe Martínez wist hij niet af te troeven. De Colombiaan klokte de vierde tijd op de streep, op slechts zes seconden van Ganna. Vervolgens bleek dat Rui Costa, Sergio Higuita, Jai Hindley, João Almeida, Ilan Van Wilder en Tom Pidcock stuk voor stuk dermate veel tijd verloren tegenover Martínez, dat de renner van INEOS Grenadiers de eindzege binnenhaalde.

In het eindklassement versloeg Martínez zijn ploeggenoot Ganna met twee seconden. Ilan Van Wilder, zevende in de daguitslag, vervolledigde het eindpodium. Tobias Foss pakte voor Jumbo-Visma een vierde plaats.