Martínez triomfeert in Baskenland: “Ik zag mezelf even als een verliezer”

Daniel Felipe Martínez was twee jaar geleden al de beste in het Critérium du Dauphiné en won zaterdag zijn tweede grote rittenkoers bij de profs. De Colombiaan van INEOS Grenadiers reed in de krankzinnige slotrit van de Ronde van het Baskenland Remco Evenepoel uit de leiderstrui.

Martínez was dus de grote winnaar in de zware slotrit naar Arrate, maar daar zag het op een bepaald moment even helemaal niet naar uit. De Colombiaanse klimmer was in de afdaling van de Krabelin namelijk betrokken bij een valpartij, waardoor hij plots op achtervolgen was aangewezen. Martínez wist echter, samen met Evenepoel, de scheve situatie recht te zetten.

Op de slotklim naar Arrate bleek Martínez vervolgens nog genoeg in de tank te hebben om Evenepoel te lossen en zo uit de trui te rijden. En zo was de renner van INEOS Grenadiers na een ware rollercoaster alsnog de beste in de Ronde van het Baskenland. “Ik zag mezelf bij momenten als een van de verliezers. Ik dacht zelfs dat ik buiten de top-10 zou vallen. Ik wist pas na de streep dat het binnen was”, citeert Esciclismo.

Rolverdeling in de Tour

“Ik belandde na mijn valpartij in de groep met Evenepoel. Remco deed veel kopwerk om weer terug te keren. Op de slotklim moest hij vervolgens lossen, waardoor ik weer kansen zag om de ronde te winnen”, aldus Martínez, die met zijn eindzege een signaal afgeeft richting de ploegleiding van INEOS Grenadiers. De 25-jarige renner is al het hele seizoen uitstekend op dreef en zal stiekem toch hopen op het kopmanschap in de komende Tour de France.

Toch blijft Martínez bescheiden, als er een vraag komt over de Ronde van Frankrijk. “Ik was al kopman in rittenkoersen van een week, maar voor de grote koersen zijn er teamgenoten die het vertrouwen van de ploeg genieten. De Tour is en blijft een speciale wedstrijd. Ik sta klaar voor de ploeg.”