Martínez na eindzege Dauphiné: “Ik wist dat het een hectische dag zou worden” zondag 16 augustus 2020 om 18:02

De spectaculaire slotrit van het Critérium du Dauphiné bezorgde Daniel Felipe Martínez de eindoverwinning, toch enigszins verrassend. De Colombiaan van EF Pro Cycling begon de dag namelijk als nummer vijf in het klassement. “Maar vanmorgen hoorde ik dat Primoz Roglic niet zou starten”, reageert Martínez na afloop van de rit.

“Ik wist dat het een hectische dag zou worden, vanaf het begin. Mijn ploeg werkte heel goed in het eerste deel van de rit, waardoor ik energie kon sparen voor de finale en toen voor de eindwinst kon gaan”, legt de 24-jarige klimmer uit. “Ik zat wel op mijn limiet, maar was vastbesloten om door te zetten tot de finish.”

Martínez koos in de finale voor de aanval en wist zo een achterstand van twaalf seconden op de virtuele leider Thibaut Pinot om te zetten in een voorsprong van 29 seconden. Mede door een tweede plek in de daguitslag in Megève. “De Dauphiné is een van de grootste wedstrijden ter wereld, en dat ik deze ronde kan winnen maakt mij als Colombiaan heel blij”, zegt hij.