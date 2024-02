vrijdag 16 februari 2024 om 09:07

Martínez leidt na tweestrijd met Evenepoel: “Maar we zijn niet favoriet in Volta ao Algarve”

Daniel Felipe Martínez is verrassend genoeg de nieuwe leider in de Volta ao Algarve. In de tweede etappe wist de Colombiaan van BORA-hansgrohe met een sterke sprint Remco Evenepoel te verslaan op de Alto de Fóia, waardoor Martínez nu ook leider is in het algemeen klassement. Toch houdt hij de boot af als het gaat om de eindzege.

“We zijn niet de favoriet in deze wedstrijd”, aldus Martínez op de ploegsite. “We hebben heel sterke tegenstanders, maar deze dag was erg belangrijk en we wilden voor onze kansen gaan. De hele ploeg heeft goed gewerkt en daar hebben we ons voordeel mee gedaan. Uiteindelijk had ik wat nodig was om te winnen in de sprint.”

Ook ploegleider Christian Pömer van BORA-hansgrohe tempert de verwachtingen voor Martínez, die nu leidt in het klassement met vier seconden voorsprong op Evenepoel en twaalf op Sepp Kuss. Daarachter is Sergio Higuita de volgende pion van BORA-hansgrohe in het klassement, op plek vier. “We zijn gekomen om een etappe te winnen en Dani heeft dat indrukwekkend gedaan vandaag”, aldus Pömer.

“De manier waarop Martínez reed was uitstekend. Om zo een lange en krachtige sprint te rijden, in de wind en tegen Remco Evenepoel? Chapeau. We hebben ons doel bereikt en kijken nu dag per dag verder. Eerst nog een sprintrit, dan zaterdag de tijdrit en zondag de beslissing in het klassement”, zegt de ploegleider. “Ook al hebben we nu de leiderstrui, de startlijst laat zien dat we niet de topfavoriet zijn voor de eindzege.”