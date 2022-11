Martin Laas vindt onderdak bij Astana

Martin Laas zal in 2023 voor Astana Qazqstan uitkomen. Eerder deze week werd al bekend dat de Estse sprinter zijn huidige werkgever BORA-hansgrohe zou verlaten. Hij tekent een contract voor één jaar bij de Kazachse formatie. “Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen”, geeft de 29-jarige sprinter aan.

“Afgelopen jaar was niet mijn beste seizoen, dus ik hoop dat ik 2023 met goede resultaten voor mezelf en de ploeg kan beginnen. Ik heb zin om de ploeg te helpen bij het behalen van hun doelen en mijn ervaring te delen met de jonge sprinters van de ploeg. En uiteraard hoop ik ook zelf voor goede resultaten te gaan”, aldus Laas.

Manager Aleksandr Vinokoerov geeft aan dat de transfer past in het verleggen van de focus van zijn ploeg. “We willen ons meer richten op de massasprint, een discipline waar we nog weinig ervaring mee hebben. Laas kan ons daarbij helpen. Mijn oud-ploeggenoot Jaan Kirsipuu raadde hem me aan en ik neem zijn mening heel serieus. Laas is een sterke sprinter die zijn ervaring met ons kan delen”, aldus de Kazach.

Laas won dit jaar twee etappes in de Baltic Chain Tour en werd tweede in een etappe in de Saudi Tour. Eerder in zijn loopbaan won hij al een etappe in de Arctic Race of Norway en twee etappes in de ronde van Slowakije.